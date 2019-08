Gobierno Regional de Ayacucho incumple cuota de personas con discapacidad

Síguenos en Facebook

De acuerdo a la Ley N° 29973, Ley que promueve la inclusión de personas con discapacidad, el 5% de la totalidad del personal en una institución Pública debe estar en esta condición; sin embargo, esto no ocurre en el Gobierno Regional de Ayacucho, así lo dio a conocer el presentante de este grupo vulnerable, Tony García.

“En la Oredis (Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad) había una persona con discapacidad, pero esta fue rotada, será por eso que hasta el momento no hay trabajos, pues quienes ocupan esos cargos no tienen la sensibilidad ya que no se encuentran en nuestra condición”, informó García.

De esta situación también responsabilizó al gerente regional de Desarrollo Social Víctor Belleza, debido a que no existían avances en las políticas de inclusión, así como las de reducir brechas para su representada.