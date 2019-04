Hoy finalizan inscripciones para torneos de menores

Síguenos en Facebook

Hoy finalizan las inscripciones para participar en los torneos de menores de la Copa Federativa 2019 y Crecienco con el Fútbol, ambas organizadas por la comisión de menores de la Liga Departamental de Fútbol de Ayacucho.

En Creciendo con el Fútbol se tendrán las categorías sub 6, sub 8, sub 10 y sub 12; mientras que en la Copa Federativa se jugarán las categorías sub 13, sub 15 y sub 17.

Los campeonatos deben de empezar en mayo, asimismo, por estas fechas también iniciará el campeonato de fútbol femenino.