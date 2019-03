Incomodidad en población por constantes cortes de agua

Síguenos en Facebook

Durante este último mes gran parte de la población sanjuanina y la que habita en el centro de la ciudad de Huamanga mostró su incomodidad y denunció públicamente el desabastecimiento de agua potable, ya que de manera inesperada se suspendió el servicio en mención en varios domicilios durante largas horas.

No solo fueron días de Carnaval en los que no se contó con el servicio de agua, a penas ayer se repitió este inconveniente y no se tuvo ningún comunicado.

RESPUESTAS. Los representantes de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Seda) Ayacucho deslindaron todo tipo de responsabilidad con respecto a estos cortes, ya que aducen que los culpables son las empresas contratistas que vienen ejecutando obras por encargo de la Municipalidad de San Juan Bautista. Al ingreso de la maquinaria e intervención de tramos han roto, en varias oportunidades, tuberías matrices, y las soluciones de parte de ellas no fueron inmediatas.

“Esto afectó a más del 25% de la población con el desabastecimiento, nos hemos constituido y estas empresas contratistas que fueron licitadas por el municipio de San Juan incluso estuvieron desconociendo esta responsabilidad, tuvimos que participar en muchas reuniones como Sunass llevando de la mano a la Defensoría del Pueblo, Fiscalía de Prevención, al mismo Seda, para participar en este tipo de problemas y se prevea”, dijo sobre el particular el responsable de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), Dersi Zevallos.

Tras varias reuniones celebraron un acta en el que las empresas y la municipalidad se comprometen a asumir responsabilidades.

Zevallos también indicó que en estos días de suspensión el porcentaje de queja aumentó en un 200% y ellos garantizarán que la facturación de este mes sea de acuerdo al consumo que se registra en el medidor. “Nosotros velamos porque el consumo y el pago se haga según el registro del medidor”.

Ante estos inconvenientes la población del sector afectado pidió inmediata respuesta ante las roturas de tuberías, ya que los mayores perjudicados son ellos.