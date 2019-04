Jueves habrá fecha en liga de Ayacucho

Síguenos en Facebook

Este jueves a partir de las 8:00 horas en la residencia de estudiantes de la Unsch se jugará la sexta fecha de partidos del campeonato de la liga de fútbol de Ayacucho.

En esta fecha el segundo de la tabla de posiciones, Deportivo Huáscar, intentará tomar el liderato de la tabla de posiciones enfrentando a la Unsch, actual puntero, el cotejo será a las 15:40 horas.

Mientras que en los otros encuentros se medirán: FC Rancha Vs. GUE Mariscal Cáceres, Percy Berrocal Vs. Señor de los Milagros, Hijos de Vilcanchos Vs. FC Team Progreso y Juventud Gloria Vs. Anchayhua FC.