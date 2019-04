Juventud Gloria y Huáscar se enfrentan en el partido de fondo

Síguenos en Facebook

Los elencos de Juventud Gloria y Deportivo Huáscar se enfrentan hoy en el partido de fondo de la Liga Distrital de Fútbol de Ayacucho. Juegan a las 15:40 horas en el estadio de la Residencia de Estudiantes de la Unsch.

Deportivo Huáscar saldrá con todo en busca de los tres puntos y de esta forma no alejarse de los primeros lugares de la tabla de posiciones, quiere asegurar su clasificación a la etapa provincial.

En los otros encuentros, a partir de las 8:00 horas, se enfrentarán: Señor de los Milagros Vs. Team Progreso, Percy Berrocal Vs. Anchayhua FC, GUE Mariscal Cáceres Vs. La Unsch y Rancha FC Vs. Hijos de Vilcanchos.

Es importante señalar que ayer se jugó la sexta fecha de partidos de la liga, el dirigente Alipio Palomino señaló que están aprovechando al máximo estos días de feriado.