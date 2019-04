Liga de Andrés Avelino juega doble fecha de partidos

Síguenos en Facebook

Mañana y el sábado se jugará la octava y última fecha de partidos de la Liga Distrital de Fútbol de Andrés Avelino Cáceres . Los encuentros se disputarán a partir de las 8:00 horas en el estadio Santa Elena.

En la fecha de mañana se enfrentarán: Santa Elena FC Vs. Social Amancaes, Real Casuarina VS. Roca Deportes, Abancay FC Vs. Sport Yanamilla, Sacos FC Vs. Mariscal Cáceres y Progreso FC Vs. Atlético Huamanga.

Es importante señalar que el líder del campeonato, jugada la séptima fecha de partidos, es Abancay FC, con 16 puntos; en el segundo casillero se ubica Progreso FC, con el mismo puntaje, pero, con menos goles a favor.

Los encuentros del sábado se jugarán a partir de la misma hora y escenario deportivo. Se sabe que después de estas dos fechas se conocerán a los equipos que clasifican a la liguilla y disputarán su pase a la etapa provincial del ‘fútbol macho’.