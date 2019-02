Ligas distritales inician competencias el 10 de marzo

Síguenos en Facebook

Las ligas distritales de San Juan Bautista y Andrés Avelino Cáceres ya tienen día de inicio. La programación de la primera fecha de ambas ligas es el 10 de marzo en el estadio Las Américas y Santa Elena, respectivamente.

Cada una de ellas tiene a nueve equipos que lucharán su clasificación a la etapa provincial, asimismo, jugarán a una rueda y disputarán la liguilla correspondiente.

PROGRAMACIÓN. En la Liga de San Juan Bautista en la primera jornada deportiva, la misma que iniciará a las 9:00 horas, se enfrentarán: Lolo Fernández Vs. Club de Fútbol Romsan, Las Américas Vs. Unión San Melchor, Leones Vs. Cultural Unión CAP-PA y FC Villa Once de Abril Vs. CDUP Miraflores.

Mientras que en la liga de Andrés Avelino Cáceres los duelos también arrancan a las 9:00 horas y jugarán: Atlético Huamanga Vs. Sport Yanamilla, Sacos FC Vs. Abancay FC, FC Social Amancaes Vs. Mariscal Cáceres FC y Real Casuarinas Vs. Santa Elena FC.

Los presidentes distritales de ambas ligas hicieron la invitación correspondiente a la población ayacuchana para que vaya a presenciar sus partidos. Asimismo, se sabe que cada uno de los clubes participantes han enfatizado en las prácticas con miras al título de estas competencias.

Otra liga que iniciará con sus partidos es la de Ayacucho, ellos abren fecha el 9 de marzo en el estadio de Carmen Alto. Juegan: Berrocal Vs. FC Rancha, Unsch Vs. Team Progreso, Hijos de Vilcanchos Vs. Anchayhua FC, Juventud Gloria Vs. Señor de los Milagros y Mariscal Cáceres Vs. Huáscar.