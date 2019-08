Lurquín Zambrano asume rectorado de la Unsch tras renuncia

Síguenos en Facebook

Ayer en horas de la mañana Homero Ango Aguilar presentó por mesa de partes su renuncia al rectorado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (Unsch), tal y como lo anunció el martes en la noche, dejando la responsabilidad al vicerrector más antiguo en su categoría, siendo éste Lurquín Zambrano.

En conferencia de prensa la exautoridad universitaria acusó a la Asamblea Universitaria de buscar materializar su vacancia y generar acefalía en la universidad, es por esta razón que colocó su carta de renuncia y la materializaron mediante una carta notarial.

“La Asamblea Universitaria es adversa y no está escuchando razones, se les explicó que el 2016 se pudo llegar a pasar incluso el 60% de ejecución, pero a finales de ese año se licitó la infraestructura de Agroforestal de Pichari, hubo intervención de la fiscalía, se llevó todo lo actuado, teníamos que entregar material por seis millones, sin embargo, ante la situación de incertidumbre tuvimos que tomar una decisión y decidimos no entregar ese dinero porque la empresa estaba cuestionada, si lo habríamos hecho hubiera sido más grave e irresponsable”, señaló.

ALTERNATIVAS. Ango explicó que esta renuncia es por el bien de la universidad, pues se mantendrá la institucionalidad, teniendo en cuenta que según norma tendrá que asumir el vicerrector más antiguo.

“Si no lo hacíamos se iba a convocar a un encargado y se iba a generar todo un problema porque la Ley también señala que si nos vacan, creo que es lo que buscaban, finalmente era que cayeran todos, pero no, acá vamos a dar un paso al costado, si el problema es Homero Ango, él da un paso al costado manteniendo la institucionalidad”, dijo.

Por su lado el vicerrector Académico Zambrano señaló que él no se ‘corre’ de las responsabilidades y se tiene que seguir con el trabajo universitario, ello no debe parar.

“De una cosa tienen que estar seguros, yo no le corro a las responsabilidades y no se va permitir que todo un trabajo realizado se venga al suelo. Lo que no debe parar es el trabajo universitario que se tiene”, puntualizó.

Según el exrector, Lurquín Zambrano debe ser comunicado de la carta de renuncia y tendrá que convocar para hoy a la Asamblea Universitaria e informarlos de su asunción de cargo como rector.

Asimismo, Hugo Gutiérrez Orosco se mantiene como vicerrector de Investigación y el profesor principal más antiguo asumirá el cargo de vicerrector Académico, este cargo estaría entre José Yarlequé Mujica y Ranulfo Cavero.

Lurquín debería quedar en el cargo como encargado hasta culminar el mandato el próximo año entre julio y agosto; sin embargo, la idea de algunos asambleístas es que a la renuncia de Ango se declara automáticamente su vacancia y se tendría que iniciar el mismo procedimiento para sus vicerrectores, pero, esta tendría que respetar los procesos correspondientes.