Luz Merly: "Viña del Mar es una carrera que viene desde que tengo 11 años"

Síguenos en Facebook

Luz Merly Santa Cruz, ayacuchana de nacimiento, canta desde los 11 años, día a día luchó por destacar en el ambiente musical y ahora su sueño se va haciendo realidad, ya que es la próxima representante del Perú en el famoso Festival Internacional de Viña del Mar. Ella recibe con emoción y regocijo esta noticia, pero también con mucha responsabilidad, ya que ahora es la representante de todo un país.

¿Cómo recibes la noticia de tu selección? Es algo hermoso todo lo que nos está pasando y digo ello porque hay mucha gente detrás de mí está mi madre, mis hermanos, ahora está mi esposo, la gente que está inmersa en este proyecto. Esta es una carrera que viene desde que yo tengo once años, han sido tropiezos, lagrimas, alegrías, frustraciones, personas que te digan no y la verdad todo llega a su momento, esto llegó en un momento en el cual yo me encuentro maduramente preparada para asumir esta responsabilidad, porque lejos de causar alegría es una gran responsabilidad, es un país entero que está personificado en un solo ser, en este caso quien habla.

¿Cómo nace la iniciativa de presentarte? Tenía el bichito de participar en Viña desde hace años, pero esto se concreta después de salir de la recuperación del accidente que sufrí el año pasado, para mí ha sido un renacer. Es ahí donde me decido a hacer realidad este proyecto, la primera persona a quien se lo comento fue a mi madre.

¿Cómo fueron los preparativos para tu participación? Ahí venía el trabajo, hacer la canción, porque es un tema inédito, y participamos en la realización de esta canción con un compositor ayacuchano, a quien yo estimo y teníamos el tema, ahora quien lo va arreglar, quien le va a dar ese toque ayacuchano, toque peruano y nos fuimos a buscar al viejo Rodríguez, no fue fácil, porque es una persona muy ocupada, pero el peruano es terco y él siempre consigue su objetivo y lo ubiqué le compartí mi experiencia y de arranque me dijo ya, yo lo produzco.

Ahí empezó el trabajo de grabación

Todo contacto era por teléfono con Rodríguez, cuando se dio el primer viaje para montar la voz a la canción lo conocí y la verdad que me siento bendecida, es un maestro, pero te enseña tanto, conocí a mi maestra de canto, Marisa Rodríguez y también me enseñó mucho, ambos de la familia Rodríguez, conocedores de la música.

¿Cuánto tiempo esperaste para recibir la noticia? Casi dos meses y medio, porque el sobre llegó a Chile con la información el 25 de setiembre, durante esos meses me decía el 'viejo' que ahora hay que rogar a todos los santos, pero yo siempre encomendada a Dios y decía sino sale será por algo y si sale será por algo también.

¿Cuándo inicia la preparación? Comenzó desde mayo, inicie las clases con mi couch, desde enero será más intenso y de manera presencial y se verá, ver todos los detalles.

¿Cuándo debes estar en Chile? El festival es del 23 al 28 de febrero, pero nosotros estaremos una semana antes por los ensayos. Aprovecho aquí sus medios para pedir que el tiempo que empiece el festival voten por mí, necesitaré mucho de ustedes.