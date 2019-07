Mañana juegan segunda fecha del departamental

Síguenos en Facebook

Mañana a partir de las 11:00 horas en ocho estadios se jugará la segunda fecha de partidos de la etapa departamental de la Copa Perú 2019.

Juegan: Sport Huanta Vs. J. Chávez de Churcampa (15:30 horas, estadio Molina Robles de Huanta), Chiquintirca de Anco La Mar Vs. Roca Deportes (14:30 horas, Municipal de Chiquintirca), Arma Anco Churcampa Vs. P. Villafuerte (14:00 horas, Municipal de Armas), R. Cangallo Vs. Huracán Fajardino (15:30 horas, Municipal Cangallo), Los Legendarios de Morochucos Vs. San Isidro de Canaria (14:30 horas, Pampa Cangallo), M. Vilcas Huamán Vs. La Victoria de Pichari (13:00 horas, Municipal de Vilcas), Sport Halcones de Pacomarca Vs. D. Patibamba (11:00 horas, Municipal de Pacomarca) y J. Comumpiari Vraem Vs. Unsch (13:00 horas, Santa Rosa).