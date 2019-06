Mañana se definen a semifinalistas de 'fútbol macho'

Síguenos en Facebook

Mañana en cuatro escenarios deportivos se jugarán los partidos donde se definirá a los equipos que clasifiquen a las semifinales del ‘fútbol macho’, en la Liga Provincial de Fútbol de Huamanga.

En esta jornada se enfrentarán: San Pedro de Mosoccallpa Vs. Unsch (15:00 horas, Mosoccallpa), Cristal Samana Vs. Progreso FC (14:00, Yanayacu), Juveniles de Vinchos Vs. Roca Deportes (15:00 horas, Vinchos) y Casaorcco Vs. Gigantes de Seccelambras (15.00 horas, Cholo Sotil).

Solo cuatro equipos pasarán a la siguiente fase de competencia, la misma que se disputará el sábado 15 y el domingo 16 de junio. Los equipos que ganen en esa fase clasificarán automáticamente a la etapa departamental de este torneo. Todos van tras ese ansiado objetivo de clasificación.