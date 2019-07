Mañana se juega la sexta fecha de la Copa Federativa

Síguenos en Facebook

Mañana a partir de las 8:00 horas en dos escenarios deportivos se jugará la sexta fecha de partidos de la Copa Federativa 2019, categorías sub 13, sub 15 y sub 17.

En el estadio de San Vicente de Totora se medirán: Ayacucho FC Vs. Real Ayacucho (sub 13), Sporting Wari Vs. Retamas FC (sub 13), Municipal Huamanga Vs. Academia Semilleros de Huamanga (sub 13), Sporting Wari Vs. Municipal de Huamanga (sub 15).

Mientras que en el estadio Muyurina, entran a duelo: Ayacucho FC Vs. Real Ayacucho (sub 15), CEFDA Vs. Ayacucho FC Junior (sub 15), EF Universitario Vs. Real Ayacucho (sub 17), CEFDA Vs. CD Huáscar (sub 17) .