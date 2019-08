Mañana se juegan finales de campeonato nacional de básquet

Síguenos en Facebook

Mañana a partir de las 8:00 horas en el coliseo cerrado Ciudad de Caracas, se jugará la última fecha clasificatoria y las finales del Campeonato Nacional de Básquet, categoría sub 14 varones.

En esta fecha se enfrentarán: Huacho Vs. Arequipa, Huánuco Vs. Juliaca, Ayacucho Vs. Trujillo y Wanchaq Vs. Huaral.

Los que clasificados jugarán en la tarde las finales de esta competencia. A partir de las 2:30 horas se desarrollarán los encuentros por el quinto lugar del campeonato, a las 15:15 horas se jugará por la medalla de tercer lugar y a las 16:30 horas se medirán por el título del campeonato.

Es importante señalar que este evento deportivo es organizado por la Liga Distrital Mixta de Básquet de Ayacucho (LDMBA) en coordinación con la Federación Peruana de Básquet.