Mario Viera: "Todavía falta mucho por jugar en la liga 1"

Culminado los partidos del Torneo Apertura de la liga 1, el entrenador de Ayacucho FC, Mario Viera, tomó con calma la posición en la que se ubican en la tabla de posiciones y los puntos acumulados, ya que a su perspectiva todavía falta mucho por jugar, esto recién empieza y resta la parte dura del campeonato.

Si bien es cierto el fixture para esta segunda etapa favorece a los ‘zorros’, ya que gran parte de los equipos que llegarán a suelo local son de llano, ellos son conscientes de que no será fácil, ya que sus rivales tomarán sus precauciones.

“Esta segunda parte será muy dura porque muchos equipos seguirán reforzándose, darán pelea”, indicó.

EN CONTRA. Asimismo, se preguntó al técnico si estaba pensando en algunos refuerzos para mitad de año, éste fue contundente en responder y dijo que no es muy partidario de contratar jugadores a estas alturas, pues no solo surgen los problemas de entendimiento con el equipo, también está el inconveniente en la aclimatación, pero no descartó la posibilidad.

“Lógico que hay cosas para mejorar, pero no estoy de acuerdo con el tema de ir trayendo jugadores a mitad de año, el equipo tiene jugadores importantes como para pelear contra cualquier equipo, por ese tema nunca estuve de acuerdo en traer gente a mitad de año. Tal vez un refuerzo, habría que verlo y evaluarlo, pero no es la idea llenarnos de jugadores”, manifestó.

El uruguayo tampoco se mostró de acuerdo con la Copa Bicentenario. “A mí personalmente no me atrae, pero hay que jugarlo”.