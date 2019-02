Martinelli señaló que si él no hubiera convocado ni a Paucca ni Barrientos

El exalcalde de Huamanga y excandidato al Gobierno Regional de Ayacucho (GRA), German Martinelli, se refirió a la labor que están emprendiendo el gerente de Seguridad Ciudadana, Marcelino Paucca, y Desarrollo Territorial, Jhony Barrientos Taco, en la Municipalidad de Huamanga y dijo que si fuera por él no los hubiera convocado.

Pese a que en la pregunta se le mencionó que ambos fueron en la plancha con APP en las anteriores elecciones, uno como candidato a la alcaldía de Carmen Alto y el otro como candidato a vicegobernación, Martinelli indicó que es diferente. “Yo no los puse en la municipalidad, yo no los hubiera convocado porque ‘zapatero a sus zapatos’, para esas áreas tienes que traerte expertos y ellos no lo son”, dijo la exautoridad.

Asimismo, se refirió al tráfico que generó la colocación de conos ayer en la Plaza Mayor: “No se puede hacer experimentos con los huamanguinos”.