Más de 500 denuncias por violencia en lo que va del año

Síguenos en Facebook

El último caso de feminicidio registrado en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y el Mantaro (Vraem) indignó a toda la población ayacuchana, ya que refleja que la lucha contra los actos de violencia hacia las mujeres no está dando resultados. Esta realidad vuelve a ser reafirmada con el número de casos registrados a la fecha en la provincia de Huamanga, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) dio a conocer 513 denuncias a junio de este año.

Según la información proporcionada por el CEM hasta mayo se tenía 434 denuncias, entre ellas 299 tienen que ver con violencia psicológica, 110 de violencia física y 16 de violencia sexual. Durante el mes de junio se registraron 78 denuncias más.

Quisimos entrevistar a la responsable del CEM, Edith Ortíz , sobre los casos que se registraron a la fecha y la opinión que merece los últimos acontecimientos suscitados en la región de Ayacucho, entre ellos los tres feminicidios y varios actos de violencia, sin embargo, no concedió la entrevista, pues no está autorizada desde el gobierno central.

LA PALABRA. La que sí habló fue la presidenta del Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana (IRMA), Herlinda Calderón, quien dijo que estas 500 denuncias son cifras alarmantes y eso que no albergan todos los casos de violencia, ya que muchas mujeres no acuden a denunciar; pero, lo que más preocupa, dice la dirigente, es que los CEM y la Policía Nacional del Perú no cuentan con el personal suficiente para dar seguimiento a cada uno de los casos.

“Tantos casos de violencia hacen que el Centro de Emergencia Mujer pueda tener limitaciones en relación a cómo apoyarlas , porque tampoco el CEM Ayacucho trabaja las 24 horas, solo tiene un turno durante el día. También el PNP ha denunciado que no alcanza el número de personal para cumplir con las medidas de protección de estas mujeres que denunciaron y está el proceso avanzado”, indicó.

Calderón agregó que el gobernador regional, Carlos Rua, también debe involucrarse más en este tema, exigiendo al gobierno central la creación de más CEM y su implementación con personal que brinde acompañamiento a las víctimas que denuncian y buscan que sus agresores sean sancionados por la Ley.

CASOS. El último lunes se registró un presunto caso de feminicidio, donde un sujeto confesó haber victimado a su pareja con una piedra al salir de una discoteca y en presencia de su menor hijo de tres años. El Ministerio Público pedirá prisión preventiva para el presunto responsable. Asimismo, hace unos días salió la sentencia de 21 años de cárcel contra Johan César Cahuana Solís, quien mató a su pareja en setiembre del 2017 en Sivia.

Otro de los casos que indignó a la población fue la muerte de una madre de familia a inicios de este año y la demora en la sentencia de Brayan Mansilla, asesino de la abogada Evelyn Ccorahua, dos años duraron las investigaciones.