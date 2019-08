Más de mil padres de familia no pasan pensión de alimentos a sus hijos

Son un total de 1148 padres de familia los que aparecen en la ‘lista negra’ de deudores alimentarios a nivel de la región de Ayacucho.

Según informó la coordinadora de Servicios Judiciales de la Corte Superior de Jusiticia de Ayacucho (CSJA), Ana Saldaña, esta cifra abarca desde el 2008 hasta la actualidad; asimismo, son muchas la madres de familia que por desconocimiento no hacen las denuncias correspondientes.

La servidora señaló que basta la omisión de pensiones en tres oportunidades para que puedan desarrollar las denuncias correspondientes.

“La Ley indica que al tercer incumplimiento del pago oportuno de las pensiones de alimentos la usuaria tendría que apersonarse al registro del alimentista moroso de la CSJA, ubicada en el Portal Constitución 20 la primera puerta, solicitar un formato e indicar los datos que exige el formato, después presentarlo a través de la mesa de partes del órgano judicial correspondiente y este formato nos va hacer llegar a la oficina del alimentista moroso para su registro en la base de datos”, informó Saldaña, refiriéndose al proceso que tendrían que seguir aquellas madres a quienes los padres de sus hijos no está depositando las pensiones de Ley.

Sin embargo, según la coordinadora, muchas veces por desconocimiento las usuarias no acuden a este servicio. Otro tema que preocupa es el incremento de estos casos año a año, pese a las múltiples disposiciones que se han dado a nivel nacional para obligar a los malos padres a cumplir con sus deberes. El último anuncio del Presidente de la República, Martín Vizcarra, la misma que se presentará bajo un proyecto de Ley, refiere a que los padres que incumplan con la pensión de alimentos no trabajarán para el Estado.

No COBRARON. No obstante, el desconocimiento y falta de interés de parte de las madres solteras no solo está en hacer las denuncias, muchas veces también se refleja en el seguimiento de los casos, pues durante el 2018 la CSJA entregó 72 mil 825 soles a 120 usuarias y jóvenes que jamás hicieron los cobros de estas pensiones a nivel de la región.

“El año pasado se impulsó una campaña de maratón de entrega de certificados de depósitos judiciales a través de las ferias itinerantes que se desarrollaron en las diferentes provincias de la región. Muchas veces las señores no pudieron hacer el seguimiento de sus procesos y desconocían de la existencia de certificados de depósitos judiciales”, añadió Saldaña.

Finalmente la coordinadora de la CSJA instó a las madres de familia que crían solas a sus hijas e hijos puedan hacer las denuncias, que no permitan la omisión de pensión de alimentos, ya que es un derecho que les asiste.