Más del 50% de entidades públicas no se preocupan por su archivo central

Más del 50% de las entidades públicas, que funcionan en los distritos metropolitanos de la provincia Huamanga, mantienen prácticamente en el abandono sus archivos centrales, debido a que hasta la fecha no han elaborado su plan anual de trabajo pese a su importancia.

De acuerdo con el último reporte del Archivo Regional de Ayacucho (ARAY), solo el 45% de las instituciones cumplieron con remitir sus respectivas actividades que desarrollarán durante el año, con la finalidad de salvaguardar los importantes documentos con los que cuentan y generan cada día.

Asimismo, se tuvo conocimiento que a inicios del mes de enero, el ente regional en temas archivísticos comunicó y solicitó a través de un oficio para que puedan informar estos planes; sin embargo, solo un grupo cumplió.

“En los distritos metropolitanos de Huamanga se identificaron un total de 56 entidades públicas que cuentan con su archivo central y a pesar de que se les envió un oficio, e incluso se les reiteró con otro documento, para que informen sobre su plan de anual de trabajo no cumplieron”, mencionó el trabajador del ARAY, Roque Vásquez Calderón.

Uno de los motivos por el cual no enviaron su plan al ente regional, según el argumento de algunas instituciones es que no cuentan con el personal necesario y no tienen ambientes adecuados para los archivos.

Vásquez señaló que en la actualidad existen normas y directivas que exigen fortalecer los archivos centrales, con el objetivo de custodiar y conservar los documentos de manera correcta para que los usuarios puedan acceder a cada uno de ellos sin problemas.

Finalmente, instó a los responsables emitir su plan tal como la normatividad vigente lo señala para mejorar la administración de los diferentes documentos.