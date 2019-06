Municipalidad de San Juan insiste en desalojar a bomberos

Síguenos en Facebook

El concejo municipal de San Juan Bautista se ratificó en la decisión de que la Compañía de Bomberos “Salvador San Juan” deje los terrenos de la municipalidad y se traslade a Aprovisa. Este acuerdo se mantuvo pese a que los ‘hombres de rojo’ explicaron que ese terreno no está saneado y tiene que 14 procesos judiciales.

Cuando el jefe de la compañía de bomberos, Emerson Quispe, pidió a la alcaldesa María Luz Palomino le mostrara al menos un documento que pruebe que el local donde piensan trasladarlos solucionó sus problemas legales, la autoridad dijo que todo estaba en regla, pero no expuso nada documentado.

“Solo refirieron de que el terreno les dieron en sesión uso, pero eso no es cierto, tiene 14 denuncias judiciales e incluso están con un orden de pago de reparación civil en favor de los Gorriones, por que la municipalidad entregó el terreno sin ser de su propiedad y ellos hicieron una inversión”, señaló.

INCUMPLEN. En una anterior sesión de concejo los regidores aprobaron el traslado de la compañía a un local ubicado en Aprovisa. El sustento que ofrecieron fue dotarlos de un mejor espacio, pero jamás tomaron en cuenta la opinión de los involucrados, tampoco se les ocurrió dejar sin efecto el acuerdo de concejo municipal aprobado el año pasado donde cedían en sesión de uso por seis años el terreno de la municipalidad a los bomberos.

“Pueden dejar sin efecto el acuerdo, pero justificando las razones técnicamente y legalmente. Claro está en el documento de creación de la Compañía de Bomberos que para cualquier tipo de actividad (movimiento de la compañía) se tiene que elaborar una ficha técnica e informar a la Dirección de Operaciones y ellos verán la factibilidad del traslado”, dijo Emerson.

Agregó que si el concejo insiste en el traslado ellos no se opondrán ya que no es política de la institución. “El comando no se hará problemas, destinará los cuatro vehículos a otras regiones”.