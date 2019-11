No habrá ni un solo sol del Minsa si no se garantiza traslado al nuevo hospital

Se anunció cerca de cuatro millones de soles que llegarían desde el Ministerio de Salud (Minsa) para la nueva infraestructura del hospital, sin embargo, ese dinero no llegará si no se garantiza el traslado.

Según informó el titular de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho (Diresa), Elvyn Díaz Tello, están supeditados a estas decisiones, las mismas que fueron reiteradas en la última visita que hizo la exministra de salud, Zulema Tomas, a Ayacucho.

"La ministra (ahora exministra) refirió que no iban a financiar las PEAS si no me garantizan un traslado. Nosotros tenemos documentos que hemos presentado en cada reunión, estamos persuadiendo, las responsabilidades a veces escapan a nosotros, porque son temas que supone el trabajo de especialistas en estos equipos biomédicos y estamos haciendo los esfuerzos que correspondan", dijo el titular.

ASEGURAN. Asimismo, sobre el avance que realizaron a la fecha, Díaz manifestó que son significativos, pues ya están garantizando el mantenimiento de las UPS; además, se dispuso el presupuesto de un millón 354 mil para garantizar el mantenimiento de los calderos, el mantenimiento de los equipos, del aire acondicionado.