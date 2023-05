El representante de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil de la región Ayacucho, Moisés Olivares, informó que en la actualidad más de 200 obreros que forman parte de su agremiación no cuentan con un trabajo para poder cubrir los gastos diarios de su familia.

En ese sentido, exigió al Gobernador Regional Wilfredo Oscorima cumplir con su compromiso de generar nuevos puestos en las diferentes obras públicas y trabajar con todos los sindicatos de construcción civil.

“En estos momentos, somos un total de 650 afiliados y los que no tienen trabajo son como 200, quienes tienen que hacer cachuelos o trabajos individuales para sobrevivir. Pedimos la equidad en las obras, tal como ocurría con el anterior gobernador Carlos Rua, pero con esta nueva autoridad no está pasando así, más está prefiriendo a la CGTP. Al inicio nosotros conversamos con Oscorima y sus funcionarios, quienes nos prometieron puestos para todos, pero no están cumpliendo”, recalcó.

Asimismo, explicó que los agremiados a dicho sindicato han sido afectados por la pandemia de la COVID-19 y por la crisis política, donde se ha visto la paralización de diversos proyectos.