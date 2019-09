Pedido de reconsideración deja suspendido acuerdo de concejo

Síguenos en Facebook

El exregidor de Huamanga, Richard De la Cruz dio a conocer que el sólo pedido de los concejales genera un efecto suspensivo en el acuerdo de concejo.

En ese sentido señaló que lo que procede es la convocatoria a la sesión de Concejo.

Una vez en sesión, los regidores deben someter a votación la reconsideración y tras debatir se debe llevar al voto dejar sin efecto o modificar el acuerdo sujeto de reconsideración.

No convoca. Hay que recordar que el alcalde de Huamanga, Yuri Gutiérrez, tras enterarse de dicho pedido anunció que evaluará el pedido de reconsideración y que convocará a los regidores solicitantes para que justifiquen sus pedidos, pues si se trataría del tema presupuestal, no habría inconvenientes en su caso pues el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cubriría todos los gastos. Gutiérrez añadió que en el caso de uno de los regidores, el presupuesto saldría de un proyecto de la oficina de imagen.

Al respecto el regidor por Huamanga Alex Vargas señaló que, hasta el cierre de la edición, la autoridad edil no había convocado a la sesión. Asimismo, indicó que no lo había convocado a ninguna reunión particular para conocer los motivos de su pedido.

Trascendió que tres regidores, de manera individual solicitaron el desarrollo de la sesión, entre ellos karolan Suárez, Walter Pérez y Javier Morales.

Los viajes están programados. En el caso del alcalde, a España, para fines de setiembre; mientras que para Brasil, Colombia y Argentina, los regidores, los regidores viajarían en octubre.

En total serian seis los regidores que solicitaron la reconsideración. Hay que recordar que el Concejo actual está conformado por diez concejales ante la ausencia de Jurado.