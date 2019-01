Pedirá Toque de queda para contrarrestar inseguridad

Síguenos en Facebook

Tras la muerte de tres jóvenes en el centro de la ciudad e innumerables asaltos con arma blanca, el alcalde de Huamanga, Yuri Gutiérrez anunció que solicitará a la prefectura regional la declaratoria de Emergencia en el tema de seguridad y toque de queda.

“La seguridad ciudadana nuestra ya no puede competir con un arma de fuego, ay no es competencia del Serenazgo enfrentar a un delincuente armado, acá se trata de asuntos mayores, quizá la presencia de otros ciudadanos de otra nacionalidad, que tienen otra forma de vivir que no son convenientes a las nuestras, estén generando otro tipo de delincuencia”, refirió en burgomaestre Huamanguino.

Anunció que la autoridad edil se reunirá con la prefecta regional Lidia Prado Cáritas, solicitará el toque de queda desde las 11:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, pues no se puede vivir de esta manera.

Asimismo, anunció que convocará al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec), a fin de que le dé el respaldo correspondiente. Detalló que ya tenía el documento firmado.

Asimismo, en relación a las discotecas que generan inseguridad, el burgomaestre señala que un toque de queda restringiría el uso de estos establecimientos; no obstante, resalto que la muerte en avenida 26 de Enero no tendría nada que ver con las discotecas, mostrando así un absoluto desconocimiento de los antros que funcionan en esa misma cuadra, así como las que están ubicadas en el ovalo del Periodista.

Delitos. Respecto a la presencia de ciudadanos venezolanos supuestamente implicados en actos delictivos, la autoridad señaló que se tiene que expulsar a los malos elementos, por lo que coordinará con las entidades respectivas.

De otro lado, la autoridad edil discrepó respecto a los cuestionamientos que se le hizo cuando realizó el operativo un día domingo, pese que mostró el desconocimiento de que las discotecas no funcionan esos días.

Finalmente, trato de justificar la intervención de los efectivos del Serenazgo, cuando la responsabilidad es de la Subgerencia de Comercio.