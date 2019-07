Pedirán que pavimentación de Pérez de Cuellar sea declarado prioridad mediante ordenanza

Síguenos en Facebook

Los regidores de la Municipalidad Provincial de Huamanga solicitarán en sesión de concejo municipal que la pavimentación de la pista de la avenida Javier Pérez de Cuellar sea declarado como prioridad mediante una ordenanza.

Según informó el concejal Alex Vargas para ellos no es conveniente que se hagan trabajos de parchado en este sector que se encuentra en situación crítica y coinciden con los vecinos en que debe hacerse una nueva obra, que dure más tiempo.

“Lo que se planteó es que se trate de hacer un expediente para un pavimento rígido, que duraría unos 20 a 30 años, teniendo en cuenta que es una vía de alta transitabilidad. Lo que nos preocupa en ese sentido es que la gestión no avanzó en este tema, primero quiso hacer el bacheo mediante el convenio con Aeropuertos Andinos y ahora la oficina de estudios está haciendo un expediente técnico para hacer un fresado, estamos hablando de dos a tres centímetros de pavimento, que no durará, no se trata de dar solo un auxilio momentáneo”, dijo Vargas.

VOLUNTAD. El concejal está convencido que todo este trabajo depende mucho de la voluntad política que tenga el alcalde, pues el financiamiento se puede conseguir mediante gestiones.

“El gobierno regional está dispuesto a apoyarnos, ellos nos han pedido el expediente técnico para esta obra y ellos podrán dotar de presupuesto. Podría alguien decir que no hay dinero para hacer el expediente, pero eso no es así, la municipalidad de Huamanga cuenta con el terrapuerto, ellos al año, para esta fecha, ya debieron haber recaudado un millón, con ese monto podemos hacer el expediente y hacer una parte de la ejecución de este proyecto”, detalló.

Como se recuerda hace algunas semanas los vecinos de los alrededores de la avenida Javier Pérez de Cuellar se acercaron al concejo municipal para manifestar que no permitirán un nuevo trabajo de parchado de pistas, ellos exigen una nueva infraestructura vial en esta jurisdicción.