Permitirán uso de anilina pese a que ordenanza lo prohíbe

El subgerente de Cultura, Turismo y Artesanía de la Municipalidad de Huamanga, Helsby Calsino Curie, confirmó que no consideraron prohibir el uso de anilina en las bases del concurso para la realización de alfombras en la Semana Santa.

El concurso se lanzó por redes sociales y no existen restricciones en cuanto al uso de materiales, según las bases de este concurso; pese, a que, en el 2015, el concejo municipal de Huamanga aprobó una ordenanza en la que se prohíbe el uso de sustancias tóxicas, entre ellas la anilina, en este tipo de trabajos.

“Una recomendación a los artistas y poblaciones que van a participar, ahora que saben que la anilina es tóxica, que utilicen materiales que no sean tóxicos, que averigüen e investiguen, tienen una semana para investigar, en las bases no se contemplo está observancia”, dijo el funcionario, tratando de justificar de por qué no prohibieron el uso de este material tóxico en los trabajos, que a su larga exposición pueden ocasionar daños en el sistema inmunológico.