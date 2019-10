Piden 'cabeza' de funcionarios que tratan de ordena comercio ambulatorio

Síguenos en Facebook

Decenas de comerciantes de los alrededores del mercado Nery García llegaron hasta el frontis del palacio municipal a fin de exigir la salida del Gerente de Desarrollo Económico, Julian Aguirre Quinta y del Subgerente de Comercio, Licencias y Control Sanitario, Samuel Torres Medina, debido al incumplimiento del cronograma de actividades de la comisión técnica mixta en razón a que empezó con el desalojo de los alrededores de dicho centro de abastos.

Operativo. En el ultimo operativo realizado en la madrugada de este último fin de semana, se detectó que el 80% de los ambulantes tienen puestos donde vender ratificando así el estudio realizado.

De acuerdo a las metas trazadas para este año, al Subgerencia de Comercio debe ordenar gran parte de esta zona.

La presidenta de la Federación de Feriantes y Ambulantes Unidos de Ayacucho, Valentina Paucca Huamán, presentó el memorial pese a que se tenía programada una reunión para continuar con la mesa técnica, así lo dio a conocer el sugerente, Torres.

El funcionario señaló que mediante un informe de Defensa Civil se ha declarado en alto riesgo el lugar debido a que no se tienen accesos frente a una emergencia.

“Todo el mundo sabe que esa zona es inaccesible, son vías invadidas por mucho comercio informal y al no proceder también incurriríamos en omisión de funciones, por eso hemos tomado la decisión de ordenar, mi jefe inmediato me dijo que tenemos que proceder”, indicó el funcionario.

Dijo que no es que se les esté cerrando las puertas, pues se les dio dos calles como alternativas para que se reubiquen, pero según refieren los comerciantes no ceden. Precisó que las unidades vehiculares no transitan por el lugar, por lo que se pueden instalar momentaneamente.