Población denuncia que residente de Ustunaccocha nunca va a la obra

Dirigentes de la población de Vinchos denunciaron que el residente y supervisor de la obra Ustunaccocha no paran en la obra y esta está prácticamente abandonada.

Señalaron que ni siquiera conocen al residente de la obra, solo tienen el nombre del mismo. “no existe residente, no existe supervisor, así como pasó años anteriores Prider ejecutó y hay unas fallas técnicas por culpa del residente que no está, nos dieron la contrata, hemos buscado según dice el residente es el señor Albertto Baquedano pero no existe en ninguna parte, vengo del colegio de ingenieros hemos buscado y tampoco estaría colegiado”, señaló uno de los dirigentes.

Asimismo, se pudo leer en el documento de la obra que Enrique Múñoz es el que aparece como residente, sin embargo, cuando los pobladores se comunicaron con la sede central les dijeron que éste fue reemplazado por el asistente, quien es Baquedano.