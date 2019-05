Pondrá en agenda más de 100 destaques en Uesca

Síguenos en Facebook

Al menos cien profesionales asistenciales con plazas en Cangallo se habrían destacado a diferentes partes de la zona urbana y ello estaría afectando en la atención de la población en la unidad ejecutora del centro.

El alcalde de Cangallo, Daniel Roca dio a conocer que pondrá en agenda dicha situación en razón a que esta situación estaría generando deficiencias en la administración de la salud.

“Así venga el profesional con más estudios no va resolver el déficit de personal, encima vienen los directivos de la Uesca a solicitar presupuesto para que se contraten técnicos y enfermeras, cuando existen plazas presupuestadas, pero que a pesar de pertenecer a esta red, están laborando en Huamanga”, indicó la autoridad edil.

Agenda. En ese sentido, señaló que exigirá a los consejeros de Huancasancos, Sucre, Vilcashuamán y Cangallo a fin de que pongan en agenda del Consejo Regional, que los trabajadores que se vinieron con la plaza, la dejen y se consigan una por donde quieren radicar, pues de lo contrario afecta la atención en la zona centro de la región.

Roca señaló que esta modalidad de destaques se viene dando desde el periodo de Ernesto Molina y lo continuó Wilfredo Oscorima; es decir más de diez años.

Le recomendó al gobernador regional, que no se deje coaccionar por el personal asistencial pues se debe pensar en las mayorías antes que en la conveniencia particular, pues no es justo que abandonen su puesto sólo porque es una zona rural.

Dijo que de persistir esta situación, ni el mejor profesional va obtener logros, pues la falta de recursos humanos se debe a los constantes destaques, y luego se pretende que el gobierno local cubra el presupuesto para contratar otros profesionales.

De otro lado, trascendió que solicitaron S/.300 mil soles para la construcción de la nueva infraestructura del nosocomio provincial de Cangallo y fue donde se vio el liderazgo de la directora Uesca.