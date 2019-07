Presidenta del IRMA señaló que vicegobernadora no está cumpliendo las expectativas

Síguenos en Facebook

La presidenta del Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana (IRMA), Herlinda Calderón, señaló que a siete meses de gestión la vicegobernadora regional, Gloria Falconí, no estaría cumpliendo las expectativas que tenían de ella en campaña política y al inicio de esta gestión.

Estas declaraciones las vertió después de advertir que la autoridad regional está evitando hablar de temas coyunturales que atañen a la región y la lentitud y falta de voluntad con la que se está implementando la paridad laboral de varones y mujeres en el Gobierno Regional, en el que pidieron que al menos el 30% de funcionarios de línea sean mujeres, aspecto que se incumple a la fecha.

“Yo me contenté de que ella estuviera en ese nivel, porque pensamos que podía ser una aliada en la consideración y el respeto del derecho de las mujeres, no es un favorcito que pedimos sino es lo que nos corresponde; sin embargo, podría decir con mucha pena de que no se nota ese compromiso que ella debería tener con nosotras”, dijo.

Asimismo, recomendó a Falconí tener una postura con respecto a los problemas de la región, que marque una posición según su función como vicegobernadora y que espera que en la Mesa de Concertación de Ayacucho, donde la autoridad es coordinadora regional, pueda tener un rol protagónico.

RESPONDE. Por su lado, Falconí Zapata señaló que desde la Mesa de Concertación sí están viendo los aspectos coyunturales que atañen a la región, como el caso del nuevo hospital y cuando regrese el gobernador se reunirán; no obstante, en la función de vicegobernación volvió a reiterar que está dedicada a trabajar con las poblaciones vulnerables, tema del que no ha brindado mayores alcances.

“Respeto la posición de la señora (Herlinda Calderón), sería buena conversar los temas que se están trabajando desde la vicegobernación regional”, puntualizó la autoridad.