Primer equipo de Ayacucho FC no tiene jugadores de la región

Hasta el año pasado los jugadores Dani y Maggeber Aliaga, Juan Diego Mochcco, Paolo Canchari, pertenecían a Ayacucho FC y con ellos crecía la posibilidad del ascenso de otros ayacuchanos. Esto daba la tranquilidad a la hinchada del Ayacucho FC de que estaban promoviendo las categorías menores con jóvenes de nuestra región; sin embargo, este año ese panorama cambió drásticamente y ya no se tiene a ninguno en el primer equipo del cuadro libertador.

Pese a que a inicios de año la dirigencia confirmó la continuidad de Maggeber Aliaga, a la fecha el jugador ya no está en la lista, asimismo, otros referentes también considerados desistieron de continuar, este es el caso de Diego Mochcco, quien optó por otras posibilidades, Dino Gamboa y en esta última semana se fue Paolo Canchari.

Pero ¿por qué tanta deserción o desinterés de los jóvenes? Según fuentes cercanas al club el motivo sería la falta de incentivo, pues al momento de ascenderlos a primera división estarían condicionándolos señalando que no les harían contrato, es decir, estarían en el equipo profesional, pero sin paga, en esta situación estuvo Canchari durante tres años y este 2018 decidió no seguir.

PROMESAS. Recordemos que el ingeniero Rolando Bellido, presidente del Ayacucho FC, hace tres años y a fines del año pasado, manejaba el argumento de que debían desarrollar las habilidades de los jóvenes ayacuchanos y promoverlos a primera, de esta forma se muestren a nivel nacional, pero hoy más que nunca ese compromiso cayó en ‘saco roto’, ni un ayacuchano en la lista del primer equipo, esa es la cruda realidad.

RESPUESTA. Sobre este tema también se le consultó al nuevo entrenador del cuadro de los ‘Zorros’, Duilio Cisneros, y éste señaló que recién estaba conociendo al equipo en estos días, que no sabía la realidad que se tenía y que más adelante promovería a algunos jugadores de la reserva, pero sus méritos hablarían por ellos.

“Tendré una coordinación con el profesor de la reserva, porque quiero que algunos de mis jugadores del primer equipo que no van a salir en lista jueguen en reserva y obviamente ascender a los jugadores de reserva. De que voy a subir a jugadores está por descontado, semanalmente voy a invitar a dos para mantenerlos motivados, pero independientemente de que sea ayacuchano o no me voy a guiar de la calidad y habilidad del jugador para ponerlo en el primer equipo, no me guiaré a si es ayacuchano o no”, señaló el técnico.

Recordemos que Carlos Leeb también pidió algunos jugadores en reserva, pero jamás se les hizo contrato.