El Centro de Desarrollo Región Ayacucho está convocando a los deportistas de los distritos de Carmen Alto, San Juan Bautista, Jesús Nazareno y Ayacucho, para conformar la preselección regional Ayacucho.

La convocatoria es para hoy en el estadio San Vicente de Totora. Los horarios se asignarán según las categorías. La prueba de la sub 12 será entre las 9:00 horas hasta las 10:30 horas, en la sub 14 de 10:30 horas hasta las 12:00 horas, en la sub 16 desde las 12:00 horas hasta las 13:30 horas.