Reemplazos de docentes sancionados deben estar en aulas máximo el viernes

Ayer se dio a conocer los nombres de los 340 docentes sancionados por acatar la huelga convocada en junio del año pasado y según informó la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga (Ugel-H), Doris Valdivia, máximo el viernes los reemplazos de los profesores tienen que estar en aulas.

Hoy los padres de familia cuestionaron a la Ugel del por qué si se sabía de estas sanciones ellos no previeron y mandaron los reemplazos a las instituciones educativas, ante esto Valdivia señaló que hay procesos y los directores debieron haber desarrollado las propuestas, les dan un plazo de tres días, luego de ello recién entra a tallar la Ugel.

“El caso de que en los tres días no tengan la capacidad operativa de hacerlo y tengan inconveniente nos tienen que delegar o al tercer día tenemos que tomar las acciones, no podemos saltar estos procesos. Nosotros tenemos un ranking que no se pudo coberturar y hay profesores esperando una plaza, según ello se hará las adjudicaciones correspondientes para estos 31 días de separación temporal de los 340 docentes”, señaló la directora de la Ugel con respecto a los reemplazos.