Regidor: 'Funcionarios debieron denunciar en su momento y no la estar fuera de MPH"

Luego que el exgerente de Transportes, Luis Huicho, revelara que los regidores de Huamanga, Eulogío Méndez y Rómulo Pariona le solicitaron que se rectifique en el informe que justificaba la recesión del contrato del residente de proyecto, el concejal Alex Vargas señaló que se debió denunciar por el canal respectivo y no luego que el exfuncionario sea sometido a fiscalización.

Huicho señaló que dicho residente no había cumplido con las metas y objetivos del proyecto, no cumplía con el perfil para desempeñarse en el cargo, además de no ejecutarse el presupuesto como está estipulado; sin embargo , contaba con el aval de los concejales.

“Hay que separar la paja del trigo, hay que ser responsables con lo que se va diciendo, el ingeniero que estaba como responsable, debe adjuntar la pruebas y hacer las denuncias en los fueros correspondientes y a mis colegas regidores los exhorto también a realizar el descargo correspondiente y la denuncia respectiva si los están difamando”, indicó el concejal.

Antecedentes. Hay que recordar que el exgerente de Seguridad Ciudadana, Marcelino Paucca también denunció que habían concejales que lo presionaban para contratar personal, asimismo, el actual subgerente de Serenazgo, Juan Carlos Morales solicitó, en plena sesión, que los regidores lo dejen trabajar y no se inmiscuyan en su área.

En ese sentido, Vargas señaló que tanto el caso de Paucca como en el de Huicho, fueron fiscalizados. En el caso, Paucca se le sometió a un proceso en el caso de combustibles, uso de vehículos, además de la cantidad de procesos judiciales que le llevan.

Y en Transportes, se le fiscalizó por el presunto cobro irregular a mototaxistas por usar una ordenanza desfazada, así como por la duplicidad de resoluciones para fraccionamiento y exoneración.