Regidores no quisieron bajarse dietas porque dicen de dónde recuperarán lo invertido

El regidor de oposición de la provincia de La Mar, Miguel Vila, se mostró indignado por las declaraciones que vertieron dos de sus colegas en plena sesión de concejo municipal, desarrollada el 28 de marzo, en la que se negaron a bajarse el monto que reciben en sus dietas aduciendo que de dónde iban a recuperar lo invertido en campaña.

Para el exconsejero esto es un tema indignante, ya que las autoridades se eligen para servir al pueblo y no para beneficio propio y el objetivo de esta propuesta es que se reúnan más recursos ordinarios (montos de los que salen las dietas) con la finalidad de poder invertir en otras cosas en su provincia, donde hay muchas necesidades.

“Nosotros percibimos un total de 1700 soles de dieta, pero yo pedí que se bajara a 1500 soles, porque son recursos ordinarios y al año haría un total de 50 mil soles, que quedarían como recursos a favor de la población”, dijo el concejal.

EL COLMO. Otro de los puntos que llamó la atención en esta sesión de concejo fue que uno de los regidores, a quien Vila identificó como el teniente alcalde Teodosio Zamora, señalara que no se preocuparan ya que iban a iniciar las obras en la provincia y cada uno recibiría su parte.

“Esto mencionó el teniente alcalde Teodosio Zamora, él fue el que dijo que en las obras van a recibir su parte”, indicó.

Antes estas cuestionables opiniones el regidor Vila pidió en ese instante que el secretario técnico plasme en acta todo lo dicho y también requirió una copia de la grabación de la sesión para tomar las acciones correspondientes.

Asimismo, el regidor denunció que en las contrataciones de funcionarios no están respetando el Manual de Organización y Funciones (MOF), donde habrían modificado los requisitos en cada una de las convocatorias y no informaron al concejo municipal.

“He pedido explicaciones, pero no me dan respuesta. Fui al Ministerio Público y no me quisieron recibir la denuncia”.

Sin autoridad

El regidor Vila también dio a conocer que el alcalde de La Mar permite que se falten el respeto en las sesiones