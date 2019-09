Regidores y asesor de alcaldía enfrentados en MPH

Síguenos en Facebook

Enfrentados, así se encuentran un grupo de regidores de la Municipalidad Provincial de Huamanga con el asesor de alcaldía, Gilmar Ramos Escobar, luego que el funcionario minimice y cuestione la labor de los regidores respecto a la aprobación de la reconsideración del acuerdo de concejo sobre el viaje del alcalde, Yuri Gutiérrez, al extranjero.

CONFLICTO. Luego de conocer los resultados de la sesión extraordinaria, el asesor convocó a una rueda de prensa, donde cuestionó el papel que desempeñaron los regidores.

Según su criterio, ninguno de ellos tuvo la capacidad de interpretar un artículo del Reglamento Interno del Concejo y que tampoco pudieron interpretar la fundamentación jurídica sobre el presunto agravio al interés público que argumentaron para reconsiderar el acuerdo anterior.

Acotó que con esto se demostraría la falta de capacidad de los regidores para aprobar adecuadas ordenanzas que requieren de mayor razonamiento intelectual y que ya estarían evaluando de manera colegiada junto a los otros funcionarios, iniciar acciones legales por infracción constitucional.

“Es una vergüenza que ninguno haya podido fundamentar algo tan básico para demostrar que el agravio al interés público y es preocupante que si no saben interpretar una norma del reglamento interno con tres lineas, estén aprobando normas que merecen un razonamiento profesional más amplio”, precisó.

RESPONDEN. Al respecto, los regidores no tardaron en dar una respuesta. Para la regidora Karolan Suárez, las acciones que desarrollaron en la sesión se encuentra dentro de sus atribuciones y que el asesor no tendría porque cuestionar porque no está dentro de sus atribuciones.

Acotó que el funcionario estaría confundiendo sus funciones y defendiendo al alcalde, más no los intereses de la población, motivo por el cual junto con sus colegas evaluarían iniciar medidas legales.

Asimismo, el regidor Alex Vargas manifestó que el asesor no está designado para acudir a las sesiones para defender al alcalde y que con la posición adoptada habría incurrido en usurpación de funciones, que sería causal para iniciar un proceso penal.

Finalmente, el regidor Héctor Nina, manifestó que el asesor tiene que ceñirse a sus funciones establecidos en los documentos de gestión y no entrometerse en las acciones del concejo municipal que es el órgano superior.

“Es una falta de respeto al pleno, nosotros somos autoridades por elección popular y él no puede referirse de esa manera, vamos a pedirle cuentas de sus acciones”, concluyó.