Renace Cangallo denunció presuntos malos manejos en Copa Perú

Síguenos en Facebook

El cuadro de Renace Cangallo denunció presuntos malos manejos en los cuartos de final de la etapa departamental de la Copa Perú. Según manifestó el delegado del club, Anthony Roda Contreras, se incumplieron las bases del campeonato y la Federación Departamental de Ayacucho (FDFA) debió actuar de oficio, pero no lo hizo.

El dirigente deportivo manifestó que según la bases de la Copa Perú es obligatorio que en este campeonato participen al menos dos jugadores nacidos en 1999 y uno que haya nacido el 2001, Player Villafuerte, en el duelo de ida del último fin de semana, incumplió esta condición.

“El equipo contrario no cumplió, no presentó un jugador en cancha de 18 años. Fuimos a la mesa para hacer el reclamo, pero no nos dejaron ni acercarnos, aduciendo que no tenemos credenciales. Ayer (lunes) fuimos a la liga departamental, al despacho del señor Clodoaldo (Berrocal), pero nos sorprenden sacando una resolución con fecha 28 de junio que hay una modificación de estas bases”, señaló Roda Contreras.

DETALLES. Resulta que el 28 de junio la Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió la resolución N° 0016-FPF-2019 donde estipula es sus disposiciones finales que “solo en la etapa departamental de la primera división los clubes participantes en esta etapa están en la obligación de hacer participar en cancha durante los tiempos reglamentarios como mínimo a tres jugadores de la categoría 1999 o menor”.

Es importante señalar que la reunión para el inicio de la etapa departamental fue el 1 de julio, fecha en la que ya se había publicado esta modificación, pero en ese momento no informaron a los delegados.

No obstante, Rodas señaló que fueron varias las reuniones sostenidas después de esa primera reunión y en ninguna de ellas les dijeron nada.

“Ahora que hacemos la observación nos sacan este documento, la verdad que nos llama mucho la atención y nos sorprende aun más que Villafuerte sea el único club que tiene conocimiento de esta modificación”, manifestó.

RESPONDE . Al respecto el presidente de la FDFA, Clodoaldo Berrocal, señaló que el 1 de julio desconocían esa modificación, se enteraron después y lo publicaron en la página oficial.

Asimismo, dio a entender que el delegado que ahora está ejerciendo el reclamo no es el principal y además inasiste a las reuniones, por ello no estaría enterado. Sin embargo, nunca desmintió que obvió informar el contenido de la resolución N° 0016 en las reuniones.

Los cierto es que Renace Cangallo presentó su reclamo ayer y espera que sea resuelto con justicia y transparencia.

“Cuando empezamos el señor Clodoaldo nos dijo que este campeonato se tiene que manejar con transparencia y el ganador debe hacerlo en la cancha, no con irregularidades, como estamos viendo”, dijo.