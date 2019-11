Rimachi insiste que cobró solo 11 mil soles, pero orden dice lo contrario

Síguenos en Facebook

El ahora asistente del gobernador, Faustino Rimachi Ovando, buscó justificar el cobro de 21 mil 900 soles por consultoría, que consistía en la calificación y organización de documentos.

El funcionario manifestó en todo momento que solo cumplieron con pagarle 11 mil soles, sin embargo, reconoció que sí firmó una orden de servicio que tenía el monto de 21 mil 900 soles.

"Existe (la orden de servicio), pero a mí a la fecha me pagaron 11 mil soles, debe ser un error que haya salido, es un documento que firmé pero no me pagaron 21 mil 900 soles", indicó.

Agregó que el error de los montos en la orden de servicio se debió corregir, sin embargo, no recuerda si firmó una nueva orden para que hagan el pago.

No obstante, Rimachi mostró un memorando el N°230-2019 de fecha 4 de setiembre, en el que el administrador, Alexis Velásquez, pidió la reducción del pago de su consultoría en 10 mil soles, para cubrir otros servicios; pero no presentó ninguna orden de servicio.