Seda hace que se cumpla expediente técnico en Yanama

Luego que el comité proconstrucción del proyecto de agua y alcantarillado en la zona de Yanama observara incumplimiento del expediente, el gerente de la Empresa Prestadora del Servicio de Agua y saneamiento (Seda) Ayacucho, Jorge Montes Vara, acudió al lugar y constató que el buzón si tenía menos del diámetro establecido que son 20 centímetros, por lo que se hizo demoler.

“Si hemos venido aquí a la gerencia es para poner en orden lo que está mal, cuantas obras tenemos que están mal ejecutadas, a mi no me importa si hubo corrupción porque eso lo verán las instancias competentes, a mi me interesa que la obra salga bien”, indicó Montes.

Observaciones. De otro lado, dijo que detectaron que la sobrecama de la tubería era de un material no adecuado, pues debería ser arena gruesa para amortiguar el peso de los vehículos, por lo que les advirtió que si no colocan arena gruesa no pagarán las valorizaciones correspondientes. Aclaró que a la fecha aun no se pagó ninguna del total de S/ 1 millón 500 mil.

En razón a que la observación fue hecha por parte del comité y no de la supervisión, Montes Vara indicó que se reunió con el departamento competentes fin de exigirles que sean más puntuales en las observaciones. Asimismo, le exigió acciones concretas más no papeles de informes.

Debido a la hora en la que acudió y al no poder obligar a los trabajadores a quedarse mas de la hora dijo que volverá para constatar lo demás que se denuncia.