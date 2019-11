Sport Huanta sale por la clasificación a los cuartos de final en la etapa nacional

Síguenos en Facebook

El Sport Huanta saldrá con todo ante Sport Chavelines Juniors, en la búsqueda por la clasificación a los cuartos de final de la etapa nacional de la Copa Perú.

El encuentro se disputará mañana a partir de las 15:30 horas en el estadio Municipal de Pacasmayo.

El presidente del club huantino, Oscar Ramos, manifestó que están preparados para hacer frente a este encuentro y obtener la tan ansiada clasificación, pese a que su pedido de cambio de escenario no fue acogido por la Federación Peruana de Fútbol.

"Ese estadio no tiene garantías, pero no nos hicieron caso, no obstante nosotros no nos vamos amilanar, seguimos para adelante, queremos seguir avanzando en este objetivo", señaló.