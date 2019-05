Sport Vilcas lidera tabla de posiciones en fútbol femenino

Síguenos en Facebook

Jugada la primera fecha del campeonato de fútbol femenino el cuadro de Sport Vilcas marcha de líder en la tabla de posiciones, el elenco se impuso a 6-1 a AFC Strong Scalu.

La oncena vilquina se encuentra en la ‘punta’ por diferencia de goles. En el segundo cuadro se ubica Real Victoria tras vencer 5-0 a IST María Parado de Bellido. Y en el tercer casillero se ubica Deportivo Percy Berrocal.

Este sábado y domingo se jugará la segunda fecha de partidos en la Residencia de la Unsch. El sábado, a partir de las 11:00 horas, jugarán: Ayacucho FC Vs. Real Victoria, Real Ayacucho Vs. Abancay F.C y Deportivo Percy Berrocal Vs. IST María Parado de Bellido. Asimismo, el domingo a partir de las 9:00 horas, se enfrentarán: Unsch Vs. C.D Independiente y Sport Vilcas Vs. Mariscal Cáceres.

Este evento es organizado por la comisión de fútbol femenino de la Liga Departamental de Fútbol.