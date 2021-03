La gestión de Antonio Jerí al mando de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (Unsch) viene reportando una serie de problemas y el último tiene que ver con la emisión de los títulos profesionales porque, increíblemente, no tendrían validez ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).Esta situación viene perjudicando a un número desconocido de egresados cuyos títulos profesionales no se encuentran registrados en la Sunedu y, por ende, no pueden postular o trabajar porque no tendrían validez alguna, hasta el momento.

La razón es que las autoridades de la Unsch se habrían olvidado de que las tesis de los egresados debieron ser corroboradas a través del sistema antiplagio antes de ser dados como válidas para así emitir y entregar títulos a los egresados de la San Cristóbal.

”La Sunedu no acepta estos títulos porque, primero, las tesis debieron pasar por el software del antiplagio a fin de detectar si son copias o no de otros autores para el caso de egresados y titulados”, reconoció la vicerrectora Académica del Unsch, Herlinda Calderón, en una emisora local.

LAMENTABLE. Calderón manifestó que la demora para solucionar estas observaciones que perjudican a los egresados se habría debido a que los miembros del Consejo Universitario se encontraban de vacaciones.

”¿Por qué la demora?, Porque los miembros del consejo cumplían con sus vacaciones y la comisión se implementó recién en la segunda sesión extraordinaria, donde se busca que estos problemas no vuelvan a ocurrir en el presente año”, indicó.

Como para calmar las aguas, Calderón señaló que, desde este 2021, todas las tesis de egresados y títulos, así como de posgrados pasarán sí o sí por el software del antiplagio y para el caso de los perjudicados, se estaría pidiendo una excepción a fin que sean registrados ante la Sunedu.

”Estamos informando a la Sunedu que tuvimos una serie de problemas y lo que buscaremos es que estos títulos ya no pasen por el antiplagio y sean registrados automáticamente”, precisó. ¿Qué es el antiplagio? Es un sistema destinado a facilitar la detección y prevención de plagio en las tesis de los estudiantes y que la Unsch ya contaría con este software desde hace un año y pese a ello, se tuvo este error que perjudica a los egresados.

AFECTADOS. Los egresados afectados serían egresados de más de 10 escuelas profesionales que recibieron sus títulos en noviembre, diciembre del 2020.

Ellos aseguran que cuando acuden a la universidad no encuentran respuesta por parte de los administrativos a cargo.