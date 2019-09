Sunedu revela motivos por el que negaron licienciamiento

Síguenos en Facebook

Representantes de la Superintendencia Nacional de Educación, llegaron hasta la región a fin de explicar porque se les denegó el licenciamiento a las Universidades particulares Federico Froebel y algunos programas en provincia de la Universidad Alas Peruanas, indicando que no cumplieron con las condiciones básicas de calidad.

La funcionaria de la Sunedu, Ivette Agreda informó que dichas instituciones tienen dos años para de manera paulatina y ordenada cesen sus actividades o coloquen a sus estudiantes en otras universidades licenciadas por la Sunedu.

“La universidad tiene la obligación de otorgar mecanismo de solución a los estudiantes, uno de ellos es la continuación del servicio educación por el periodo de dos años, establecer convenios con otras universidades para que sean reubicados o brindar las facilidades para que obtengan sus documentos y por cuenta propia se puedan trasladar”, indicó la funcionaria.

Causales . Respecto a la Udaff, su plan estratégico de calidad no ha definido con claridad cuales son las actividades y cuales son las metas que se ha trazado para cumplir con sus objetivos, tampoco pudo acreditar de que tiene un presupuesto estimado para poder cumplir con las condiciones básicas de calidad, sus instrumentos académicos como Sylabus versus planes de estudio no guardan relación. Asimismo, existe poca claridad en los procesos de admisión extraordinarios. Acreditaron que cumplieron sólo el 8% de docentes que prestan servicio a tiempo completo cuando mínimamente debe ser 25%. hay que precisar que sólo cuentan con 52 docentes, por lo que la funcionaria refiere que el número era mínimo.

Asimismo, no tiene claro cual es el procedimiento para realizar la investigación, el código de ética tampoco ha definido sanciones si se incumple los procedimientos.

El personal que forma parte de la unidad de investigación así como los docentes que realizan investigación no cumplen con los requisitos interpuestos por a propia universidad. No hay un horario continuo para que los estudiantes reciban los servicios de salud. No hay una bolsa de trabajo y el portal de transparencia no brinda información de manera permanente.

Frente a esto, un grupo de estudiantes de la Udaff llegaron hasta donde se brindaba la orientación señalando que la Sunedu debería reconsiderar la decisión porque ellos afectaría a cientos de estudiantes y porque se debería ver la realidad de la región.

Finalmente, se supo que la institución por pedir que se reconsidere porque es su derecho pero que debe cumplir la norma que exige la calidad educativa.