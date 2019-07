Todo quedó listo para la Copa Abjas 2019

Síguenos en Facebook

Todo quedó listo para una nueva edición de la Copa Abjas 2019, la misma que se disputará este sábado, domingo y lunes en tres escenarios deportivos, en las categorías sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 y superior madres de familia.

Esta actividad se jugará desde el sábado a partir de las 8:00 horas en el coliseo cerrado Ciudad de Caracas, la cancha alterna del coliseo y la institución educativa César Vallejo.

Participan las delegaciones de Lima, Huancayo, Cusco, Andahuaylas, Pucallpa, Chincha, Abancay y Ayacucho.