Un padre de familia desaparece junto a su hijo

Han pasado cinco días desde que el señor Gerardo Noa Baez, de 45 años de edad, y el joven Jhon Aurelio Noa Baez (26) desaparecieron de forma extraña y hasta la fecha sus familiares no saben absolutamente nada de ellos.

La última vez que los vieron se encontraban libando algunos tragos en el barrio Quinuapata del distrito Ayacucho, luego fueron vistos en las inmediaciones del terminal sur en el distrito San Juan Bautista.

Aquel día era el domingo 24 de noviembre y desde entonces sus familiares viven angustiados. La señora Cirila Pérez Ramírez, esposa de Gerardo Noa, informó que denunció la desaparición esta semana en el Área de Investigación de Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y Personas Desaparecidas de la División de Investigación Criminal (Divincri).

Cirila Ramírez tiene la esperanza de que sus seres queridos se encuentren bien. Desde que ella llegó del campo buscó por todos lados e incluso acudió a la tienda donde su esposo bebió alcohol y una cámara de seguridad captó que se encontraba junto a su hijo.

"Cuando regresé de la chacra, me di con la sorpresa de que mi esposo y mi hijo no se encontraba en mi casa, por eso denuncié a la policía la desaparición. He intentado ubicarlos por mi propia cuenta, pero hasta ahora no conozco su paradero. Pido a la población que me ayuden para poder encontrarlos", dijo muy preocupada la esposa de Gerardo.