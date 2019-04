Unsch enfrenta a Anchayhua en partido de fondo

Síguenos en Facebook

Las oncenas de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (Unsch) y Anchayhua FC se enfrentan en partido de fondo mañana a las 15:40 horas en el estadio de la Residencia de Estudiantes, en la quinta fecha de partidos de la Liga Distrital de Fútbol de Ayacucho.

El cuadro de la Unsch marcha en el liderato del acumulado, con 10 puntos, mientras que su rival está pugnando por escalar en la tabla, ya que se ubica en el tercer lugar, con nueve unidades.

En los otros encuentros, a partir de las 8:00 horas, se enfrentarán: GUE Mariscal Cáceres Dorregaray Vs. Team Progreso, Percy Berrocal Vs. Juventud Gloria, Hijos de Vilcanchos Vs. Señor de los Milagros y FC Rancha Vs. Deportivo Huáscar.

La directiva de la liga hizo la invitación respectiva a todos los amantes del balompié.