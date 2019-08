Vargas: "Somos enemigos del narcotráfico y defendemos la hoja de cocaque es utilizada para el chacctado

Síguenos en Facebook

Tras recibir el encargo del presidente de la República Martín Vizcarra, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) viene impulsando la estrategia Vraem 2021, los cuales estarían dando sus primeros resultados.

Luego de ocho meses de intervenir, el presidente ejecutivo de Devida, Rubén Vargas, señaló que para este 2019 se tiene programado la instalación de más de 40 plantas procesadoras de café y cacao a lo largo del valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Equipos que serán entregados a las asociaciones para que le den un valor agregado de sus productos.

¿Qué beneficios traerá consigo esta implementación?

Vamos a tener organizaciones que no solamente le van a vender el café o cacao en grano, sino que tendrán la posibilidad de entregar al mercado chocolates para consumo directo, pasta de cacao o cocoa. Asimismo, en el caso del Café permitirá que no sólo tengamos la posibilidad que vendan el café tostado sino que este será molido, lo cual generará mayor rentabilidad para los asociados.

Una vez implementado, ¿se garantiza el mercado para colocar los productos?

Si, por su supuesto, no sólo se garantiza el acompañamiento de la plantaciones de café y cacao, no solamente es la entrega de estas plantas procesadoras, sino que además es el acompañamiento de toda la cadena de valor y la asistencia técnica y la búsqueda de mercados para estos productores, tendremos que encontrar esos mercados especiales para estos productos especiales. Necesitamos tener cacaos finos de aroma, café orgánico, cafés especiales, porque ese es nuestro mercado, no podemos competir con Brasil o Colombia, sino que debemos buscar otras alternativas. Para ello Devida tiene el equipo técnico para acompañar a los agricultores en este proceso.

¿Cómo se articula este trabajo en la prevención de las drogas?

Devida es el ente rector de la lucha contra las drogas, también tenemos la rectoría en la prevención y tenemos una estrategia muy bien focalizada en los colegios. Los últimos estudios nos indican que hay un crecimiento peligroso de consumo de drogas en los colegios, en el trabajo con los padres de familia, la Policía Nacional, los alcaldes, autoridades del sector educación al interior de los locales escolares y especialmente en los que más están expuestos a drogas legales e ilegales, como el alcohol y el tabaco.

Acerca de la erradicación de la hoja de coca, ¿ésta se aplicará en el Vraem?

Quiero recalcar la posición del gobierno y de Devida, nosotros valoramos, protegemos y defendemos a la hoja de coca que es utilizada para consumo tradicional y legal como el Chacctado, pero con esa misma firmeza rechazamos y combatimos a quienes pisotean la hoja de coca para convertir en cocaína, así que, tenemos una línea divisora bien clara.

Esta ruta está funcionando en el Vraem

La presencia de Devida tiene dos objetivos, enfrentar junto con los alcaldes y las organizaciones sociales y productoras a dos enemigos, la pobreza y el narcotráfico. Cómo, entregando maquinarias para que el agricultor tenga la posibilidad de darle el valor agregado para que tengan mayor rentabilidad. Estamos trabajando no sólo con productores de café y cacao, sino también con la piscicultura, pues hay un buen sector que no ha sido aprovechado, necesitamos comer más pescado y menos pollo que es traído de la costa.

¿Existe la posibilidad de que se articulen con los programas sociales?

En la medida que los procesemos con los estándares sanitarios que exigen los programas sociales y el mercado local en general porque no. Existe una experiencia exitosa en Loreto, con comunidades nativas, los Tikuna, ellos están fabricando la fariña, un producto a base de la yuca altamente consumido en la parte del Perú. Igual queremos hacer con la piscicultura sea una buena opción.