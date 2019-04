Vicegobernadora: "Si desean los consejeros que sigan bajando mi sueldo, pero me molesta que minimicen mi trabajo"

Síguenos en Facebook

Evidente malestar ocasionó en la vicegobernadora regional, Gloria Falconí, la reducción de sueldo que el pleno del Consejo Regional de Ayacucho aprobó en la última sesión ordinaria. Según manifestó la segunda autoridad regional, esta reducción de 11 mil 150 a ocho mil 580 soles, no le afecta en nada, debido a que ella es trabajadora de planta de la Municipalidad Provincial de Huamanga y que el cargo de vicegobernadora que ostenta en la actualidad es pasajero.

MALESTAR. Falconí Zapata agregó que si los consejeros desean y consideran necesario, pueden seguir bajando su sueldo e incluso del gobernador regional, Carlos Rúa, pero acotó que ello no sería conveniente para los consejeros debido a que si reducen la remuneración de la autoridad regional, les afectaría en el monto de la dieta que perciben por desarrollar dos sesiones al mes que corresponde al 30% de la remuneración.

Evidentemente molesta, la vicegobernadora manifestó que si le preocupa que los consejeros pretendan minimizar y desmerecer el trabajo que viene realizando en el Gobierno_Regional de Ayacucho sólo por el hecho de ser mujer.

“No me afecta que me hayan reducido la remuneración, pero lo que si me incomoda y no permito es que se desmerezca mi trabajo, porque la función de vicegobernadora, no porque sea mujer es un cargo decorativo como lo han dicho algunos machistas y trabajo que se desarrolla en el cargo sea varón o mujer en el ejercicio de la función merece respeto”, precisó.

Acotó que los consejeros dieron a entender que su trabajo es sólo durante la ausencia del gobernador, pero resaltó que ella se encuentra cumpliendo sus funciones de lunes a viernes, incluso los fines de semana cuando hay emergencias u otras actividades a nivel de las once provincias donde asume todas las responsabilidades con toma de decisiones y firmas de documentos que se requieran de acuerdo al contexto.