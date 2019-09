Viera satisfecho con el rendimiento de su equipo en el torneo

Síguenos en Facebook

Tras la derrota ante Sport Huancayo, el último fin de semana, el director técnico de Ayacucho FC, Mario Viera, manifestó que está satisfecho con el rendimiento de su equipo y que el problema es el tema arbitral.

Señaló que hasta la expulsión de Preciado ellos venían respondiendo bien en el campo de juego ante el ‘rojo matador’, después de ello solo pudieron luchar para mantener el marcador.

“Sabíamos la fortalezas que tiene Huancayo, pero una expulsión te desarma todo, tuvimos más de cinco opciones de goles claras, el equipo entró con buenas combinaciones de ataque. Se veía que el equipo estaba para más, la expulsión te desconfigura todo, ahí el partido se emparejó”, manifestó.

Asimismo, Viera expresó su descontento con el papel que están jugando los árbitros, sobre todo en los encuentros de Ayacucho FC y se sorprende que a la fecha no haga nada.

“Lo que no me deja tranquilo es el tema arbitral, con todo respeto nos sentimos perjudicados, por lo menos debió darse dos expulsiones más de Huancayo, pero no pasa nada. Aquí vienen a arbitra y nunca pasa nada, qué se piensa cuando vienen a arbitrar a Ayacucho, nos desconcentran continuamente, no es el mismo trato con nosotros que con otros equipos, sobre todo cuando somos locales”, indicó.

PROYECCIÓN. Por otro lado, el técnico de los ‘Zorros’ se refirió al partido que enfrentará en la capital ante Alianza Lima y dijo que ya están analizando al rival y en la semana se tendrán que ver algunos cambios, teniendo en cuanta la expulsión de Carlos Preciado y la salida por lesión de Diego Minaya.

Una de las opciones que se está evaluando en la posición delantera sería el ingreso del ‘zorrito’ Aguirre por Preciado.

“Esperemos que sea un a buena opción, pero lo vamos a ver en la semana, sabemos que Aguirre no merma el rendimiento en el campo de juego, es una buena opción”, puntualizó.

Se sabe que los ayacuchanos estarían retomando hoy las prácticas técnico-tácticas en el reducto de Uchuypampa. En esta sesión están programados los trabajos regenerativos.

Jugada la fecha 5 del Torneo Clausura, el cuadro libertador marcha en el octavo puesto de la tabla con siete unidade