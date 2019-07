Violación y asesinato de una escolar continúa impune, por eso su madre pide apoyo y exige justicia

Síguenos en Facebook

Indignante. Pese a que han pasado ocho meses desde que violaron y asesinaron a Mayori, una adolescente de 13 años, hasta la fecha la policía no ha podido capturar al autor de este horrendo crimen; asimismo, el fiscal a cargo del caso no ha avanzado como debe ser en las investigaciones.

Por este motivo, la madre de la víctima, Maribel Jerí López, pidió apoyo a diferentes instituciones, como el Ministerio de la Mujer, para que se logre hacer justicia y ubicar al asesino.

Como se recuerda, Mayori, fue agredida sexualmente y le quitaron la vida un lunes 3 de diciembre del 2018, luego de salir de colegio, ubicado en la comunidad de Puerto Mayo del distrito cusqueño de Pichari. Esa tarde, la estudiante se dirigía a su casa a pie.

Cuando fue encontrada, la adolescente aún tenía puesto su mochila y su uniforme y de inmediato la policía inició con la búsqueda del responsable, pero hasta ahora no han logrado encontrarlo.

“El asesino de mi hija sigue libre y es indignante que todo esto suceda, ya que hasta la fecha no se hace justicia. Siento un dolor muy grande por todo esto. No es posible que la fiscalía en Pichari no tenga resultados positivos”, mencionó.

Este terrible crimen que sucedió en la zona del Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), consternó a toda la población, porque ese mismo día también violaron y asesinaron a otra menor.

En este caso, el autor fue capturado de inmediato y hoy permanece en el penal de Ayacucho a la espera de su sentencia. “La muerte de mi hija no puede quedar impune. Ruego a que me ayuden por favor”, dijo entre lágrimas Maribel.