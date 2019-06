Vladimir Cerrón se mostró en contra de la reforma electoral

Síguenos en Facebook

Ayer el secretario general del partido político Perú Libre estuvo en Ayacucho, sostuvo una reunión y realizó una movilización por las principales calles de la provincia.

Pero, antes de las actividades programadas concedió una entrevista al diario Correo Ayacucho en la que habló sobre los temas de coyuntura del país .

¿A qué se debe la visita a Ayacucho? Nos hemos remitido aquí al llamado del comité regional, pues ha logrado organizar más del 80% de los comités provinciales, este es nuestro primer contacto con los dirigentes nuevos para dar las directivas ideológicas, políticas y programática que tiene Perú Libre como partido nacional.

¿Se está viendo las alianza políticas? Se está trabajando y bregando la unidad de la izquierda ya desde hace mucho tiempo, tenemos pendiente todavía dos encuentros nacionales, posiblemente después de Huancayo y Cusco que ya se dieron, se dará un encuentro en Chiclayo y en diciembre en Lima. En esta última es donde se va definir si se conforma o no el frente político electoral que se está bregando en las distintas reuniones, entonces eso será un encuentro decisivo.

¿Qué opinión le merece las reformas políticas que se están planteando? De la reforma política la que más me preocupa es la reforma electoral, en el cual se elevó la valla a los movimientos regionales al 8% pero eso no es lo más peligroso, sino lo más peligroso es que se va aumentar el periodo de gobierno del alcalde y del gobernador a cinco años, para hacer que las elecciones de presidente, congresista, gobernador y alcalde sea unísono, lo cual obligaría a la población alinearse con los partidos y declarar la muerte por inanición de los movimientos regionales, algo más peligroso de eso es que solo en la segunda vuelta se va elegir el parlamento, lo cual implica que los dos candidatos que ganan por arrastre cada uno va a meter una bancada, nos pretenden llevar al modelo norteamericano donde existen solo demócratas y republicanos.

¿No están de acuerdo con esta reforma? Personalmente no estoy de acuerdo, considero que son modelos que traen de otros países ajenos a nuestra realidad.

¿Qué opina de la ideología de género? El partido ha planteado una postura en el cual nosotros no estamos en contra de ninguna opción sexual que tome cada componente, individuo o grupo de la sociedad, lo que el partido no puede hacer es promoción de determinado estilo sexual, no nos metemos al tema individual o si es el tema grupal, pero como estado no se puede promover un tipo de estilo social que obviamente los niños o infantes podrían tomarlo como un patrón cultural ordinario.

¿Qué opina de la situación de Venezuela? Me parece que es un país que está en una situación crítica producto del cambio del modelo económico del capitalismo al socialismo y requiere que se pase por una etapa crítica, pero esto agudizado por la caída de los países del campo socialista de América Latina, llámese Ecuador, Paraguay con Hugo, Argentina, Brasil o Ecuador, la caída de estos países de izquierda le impiden afrontar con éxito el cerco económico político, financiero y alimenticio que le hizo EE.UU.

Usted cree que esta fotografía donde se le ve con el señor Maduro puede afectar al partido político que representa

De ninguna manera, creo que no había un a voz de la izquierda bastante clara con respecto al tema Venezuela, nosotros estamos en la obligación de estar con Venezuela frente a una amenaza militar norteamericana, que si se desarrollara definitivamente sería un mensaje catastrófico para todos nosotros, eso no lo podemos permitir. Entender también que el problema de EE.UU con Venezuela no es un problema bilateral, es un problema que nos afecta directamente. Por ejemplo Gamarra está quebrado porque Venezuela era su primer comprador.

¿Cree que la presencia de ciudadanos peruanos afectó la económica del pueblo peruano?

Definitivamente toda inmigración y emigración brusca que se da en cualquier país es una amenaza a cualquier Estado y en este Estado que irresponsablemente se abrieron las fronteras y se afecta salud, educación, seguridad y todo lo que conocemos.